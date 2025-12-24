Het zou volgens Mike Verweij een uiterst onverstandige beslissing van Ajax zijn als de club trainer Fred Grim toezegt dat hij het seizoen mag afmaken. De Ajax-watcher van De Telegraaf begrijpt niet waarom de Amsterdamse club die belofte zou doen.

Binnen Ajax is men tevreden over de manier waarop Grim zijn werk als interim-trainer heeft opgepakt na het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga. “Hij heeft de selectie op waarde geschat en ook gezegd: dit is de manier waarop we resultaten moeten halen. Dat moest hij ook wel doen, want anders zou het een rampzalig seizoen worden”, stelt Verweij.

Artikel gaat verder onder video

Vooralsnog heeft Ajax niet bekendgemaakt dat Grim het seizoen ook daadwerkelijk afmaakt. Duidelijk is wel dat eerst een technisch directeur wordt aangesteld, voordat de zoektocht naar een nieuwe trainer begint. “Heel bewust wordt er richting Grim geen toezegging gedaan om het seizoen af te maken. Het idee leeft wel heel erg binnen Ajax”, weet de journalist.

Verweij zou het zelf uiterst onverstandig vinden als Ajax Grim die garantie alsnog geeft. Dat heeft volgens hem vooral te maken met de komst van een nieuwe technisch directeur naar Amsterdam, zo legt hij uit in een video van De Telegraaf.

“Dan is het de bedoeling dat Jordi (Cruijff, red.) in januari instroomt, meekijkt tijdens de transferperiode en vanaf februari echt aan de slag gaat, zodat zijn handtekening niet op deze winterwindow staat. Hoe goed Grim het nu ook doet: als spelers zeggen dat dit hem toch niet is en er komt een droomkandidaat van Jordi vrij op de markt… Als de huidige directie dan al heeft toegezegd dat Grim het seizoen mag afmaken, is dat ontzettend onhandig”, oordeelt Verweij.