Live voetbal

Ajax moet Fred Grim niet toezeggen om seizoen af te maken, stelt Mike Verweij

Fred Grim
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
24 december 2025, 08:25

Het zou volgens Mike Verweij een uiterst onverstandige beslissing van Ajax zijn als de club trainer Fred Grim toezegt dat hij het seizoen mag afmaken. De Ajax-watcher van De Telegraaf begrijpt niet waarom de Amsterdamse club die belofte zou doen.

Binnen Ajax is men tevreden over de manier waarop Grim zijn werk als interim-trainer heeft opgepakt na het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga. “Hij heeft de selectie op waarde geschat en ook gezegd: dit is de manier waarop we resultaten moeten halen. Dat moest hij ook wel doen, want anders zou het een rampzalig seizoen worden”, stelt Verweij.

Artikel gaat verder onder video

Vooralsnog heeft Ajax niet bekendgemaakt dat Grim het seizoen ook daadwerkelijk afmaakt. Duidelijk is wel dat eerst een technisch directeur wordt aangesteld, voordat de zoektocht naar een nieuwe trainer begint. “Heel bewust wordt er richting Grim geen toezegging gedaan om het seizoen af te maken. Het idee leeft wel heel erg binnen Ajax”, weet de journalist.

Verweij zou het zelf uiterst onverstandig vinden als Ajax Grim die garantie alsnog geeft. Dat heeft volgens hem vooral te maken met de komst van een nieuwe technisch directeur naar Amsterdam, zo legt hij uit in een video van De Telegraaf.

“Dan is het de bedoeling dat Jordi (Cruijff, red.) in januari instroomt, meekijkt tijdens de transferperiode en vanaf februari echt aan de slag gaat, zodat zijn handtekening niet op deze winterwindow staat. Hoe goed Grim het nu ook doet: als spelers zeggen dat dit hem toch niet is en er komt een droomkandidaat van Jordi vrij op de markt… Als de huidige directie dan al heeft toegezegd dat Grim het seizoen mag afmaken, is dat ontzettend onhandig”, oordeelt Verweij.

Vind jij dat Ajax Fred Grim het seizoen moet laten afmaken als trainer?

Laden...
34 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
El Karouani

Van der Gijp lyrisch over El Karouani: ‘Kan moeiteloos mee bij Ajax, Feyenoord of PSV’

  • Gisteren, 10:01
  • Gisteren, 10:01
Fred Grim

Janssen: ‘Grim had moeten opstappen na ontslag Heitinga’

  • Gisteren, 09:26
  • Gisteren, 09:26
Anthony Correia van Telstar

Correia door zijn kinderen gevraagd naar Ajax: ‘Nee, ga ik zeker niet heen’

  • Gisteren, 09:09
  • Gisteren, 09:09
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.917 Reacties
926 Dagen lid
15.896 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax zal wel moeten de nieuwe technische directeur zal dat wel beslissing voor dat ze weer de verkeerde keuze gaan maken wie er voor de groep staat

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.917 Reacties
926 Dagen lid
15.896 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax zal wel moeten de nieuwe technische directeur zal dat wel beslissing voor dat ze weer de verkeerde keuze gaan maken wie er voor de groep staat

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel