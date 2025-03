Slot chargeert: "Misschien zingen AZ-fans mij wel toe"

Feyenoord-trainer Arne Slot (43) verwacht gewoon een normaal onthaal te krijgen zondagmiddag in het stadion tegen AZ. De oefenmeester kende vorig jaar een gek afscheid, toen bekend werd dat hij met de Rotterdammers sprak, werd hij ontslagen. Toch verwacht Slot geen fluitconcerten aan zijn adres.

"Ik heb niet het idee dat ik massaal ga worden uitgefloten", stelt Slot tegenover de NOS over de wedstrijd in het stadion van zijn oude werkgever. "Misschien gaan de AZ-fans mij wel toezingen. Ik ben toch gedeeld kampioen met ze geworden, zeg ik een beetje gechargeerd", glimlachte Slot, die daarmee vooral wilde benadrukken dat hij geen gevoelens van wrok verwacht bij zijn voormalige werkgever.

Dat merkte hij bij het heenduel ook al in De Kuip, toen hij naar eigen zeggen goed ontvangen werd door zijn voormalig stafgenoten en spelers. "In Rotterdam waren de reacties van de spelers en stafleden van AZ louter positief. Ik denk dat de emotie wat meer bij de buitenwereld zit", herinnert Slot, die wel een wedstrijd op het scherp van de snede verwacht.

"Ik kan me wel voorstellen dat spelers van AZ nog liever willen winnen omdat ik coach ben aan de andere kant. En voor supporters geldt ook dat dit een belangrijke wedstrijd is voor de ranglijst", weet de coach van Feyenoord. Het verschil tussen beide teams is zes punten, waardoor Feyenoord bij een zege het gaatje naar de vierde plaats definitief slaat.