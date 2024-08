Wie pakt de Huntelaar-rol op bij Ajax tegen FC Groningen?

Kan Ajax weer eens winnen in en van Groningen? Voor de laatste keren was daar in de Eredivisie telkens Klaas-Jan Huntelaar voor nodig. De laatste keer dat de Amsterdammers wonnen in het hoge noorden zonder de cruciale inbreng van de voormalig oud-spits, dateert alweer uit 2016. Samen met Jack's Casino blikt FCUpdate.nl vooruit op het Eredivisieduel.

In 2019 maakte de ervaren spits na een slim duwtje het enige doelpunt van de wedstrijd (waarna hij zijn shirt uit deed, geel pakte en vervolgens ook nog met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd) en een jaar eerder was hij vlak voor tijd verantwoordelijk voor de 1-2, op aangeven van Justin Kluivert. Wie pakt ditmaal de rol van Klaas-Jan Huntelaar? Als Brian Brobbey het laatste doelpunt scoort, win je 4 terug bij Jack's Casino.

Goed resultaat Groningen?

Hoewel Ajax nog altijd bovenaan de ranglijst staat in de Eredivisie, is de huidige vorm van voor de interlandbreak weleens beter geweest. Bovendien wonnen de Amsterdammers slechts drie van de laatste negen bezoekjes in de Euroborg. Als FC Groningen ook ditmaal een goed resultaat boekt tegen Ajax, dat mogelijk een groot deel van de achterhoede mist, win je 12.