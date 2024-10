'Ajax en Schreuder opgelet: Chelsea bereid tot verkoop Ziyech'

zou aan zijn laatste seizoen bij Chelsea bezig kunnen zijn. De voormalig Ajacied heeft nog een contract tot medio 2025, maar de club zou openstaan voor een vroegtijdig vertrek als er een goed bod binnenkomt. Dat meldde transferexpert Fabrizio Romano dinsdagmiddag.

De journalist ging uitgebreid in op de situatie bij Chelsea, dat na de overname door de Amerikaan Todd Boehly een geweldig drukke transferzomer te wachten staat. Zo zullen Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Andreas Christensen (FC Barcelona) de club gaan verlaten, wat mogelijk ook geldt voor Marcos Alonso en Jorginho. Verder hoopt Chelsea N'Golo Kanté langer vast te leggen en wordt er ook met César Azpilicueta, Mason Mount, Christian Pulisic en Romelu Lukaku nog gesproken.

'Chelsea staat er nu voor open om Hakim Ziyech te verkopen in het geval dat ze een goed voorstel ontvangen', schreef Romano in een aparte tweet over de aanvaller annex middenvelder. Ziyech heeft goede momenten beleefd in het shirt van The Blues, maar nooit was hij over een langere periode vaste basisspeler.

Ajax

Het eventuele vertrek van Ziyech zal de hoop op een terugkeer in Amsterdam verder aanwakkeren. De naam van Ziyech werd alweer vaker in verband gebracht met Ajax na de terugkeer van Alfred Schreuder, over wie Ziyech zich in het verleden zeer lovend heeft uitgelaten. Concreet lijkt er overigens nog niets te spelen.