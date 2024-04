Mossou geniet van Lang: 'Dat maakt hem stilaan een fenomeen'

Sjoerd Mossou begrijpt niet dat er veel ophef is ontstaan over het interview dat Noa Lang heeft gegeven aan Het Laatste Nieuws. Daarin was de aanvaller opvallend uitgesproken over zijn eigen kwaliteiten. Lang noemde zichzelf de beste speler van België en denkt dat ze hem gaan missen.

Mossou genoot van het uitgesproken interview van de door onder meer AC Milan begeerde buitenspeler. 'Dat maakt Noa Lang stilaan tot een fenomeen. Een voetballer die nog de onbevangenheid heeft van een F'je, vastbesloten om vandaag honderd doelpunten te maken - minimaal - en morgen tweehonderd', schrijft Mossou in zijn column bij het Algemeen Dagblad.

'Sommige kinderen hebben dat: een jaloersmakend, onbegrensd, rotsvast vertrouwen in zichzelf. Een zelfvertrouwen dat nog volstrekt onbedorven en puur is. Noa Lang is stiekem gewoon Pippi Langkous: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Wij volwassenen hebben vaak de neiging daar genadeloos mee af te rekenen. We proberen het te temmen, onderuit te halen, weg te lachen, af te vlakken. We vinden het niet kunnen: een voetballer die roept dat hij de beste ter wereld is.'

Lang groeide na zijn transfer van Ajax naar Club Brugge uit tot absolute ster bij de topclub. Dat weet de aanvaller zelf ook. 'Zolang hij niet te hard op zijn snufferd valt, zouden we dat misschien ook eens kunnen koesteren.'