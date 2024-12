Bassey onder de indruk van Ajax en Huntelaar: "Ik zei direct ja"

mag zich sinds een dag officieel Ajacied noemen. Dat dat een enorme eer is voor de 22-jarige verdediger die overkwam van Rangers FC, werd uit zijn eerste interview op het clubkanaal van Ajax wel duidelijk. Daarin benoemde hij ook nadrukkelijk de rol van Klaas-Jan Huntelaar.

"Dat een club met de status en grootheid van Ajax mij in beeld had, dat alleen al is ongelofelijk", begon Bassey. "Het is overweldigend en ongelofelijk tegelijk. Pas nu ik het shirt aan heb, begint het tot me door te dringen. Het is geweldig om hier te zijn, een eer."

Wat hem aantrok aan Ajax, kon Bassey helder uitleggen. "Als kind droom je ervan om voor de grootste clubs van de wereld te spelen. Om in de Champions League te spelen en prijzen te winnen. Dat kan bij Ajax. Ze hebben een rijke geschiedenis, met geweldige spelers die geweldige carrières hebben gehad. Dat toont aan dat ze iets goed doen", lachte hij. "Daarom was deze stap voor mij logisch. Ze hoefden het me geen twee keer te vragen toen ik gebeld werd. Het antwoord was direct ja."

Huntelaar

Dat een grote naam als Klaas-Jan Huntelaar bij de onderhandelingen betrokken was, maakte het voor Bassey nog extra bijzonder. "Ik speelde met hem op de Playstation. Het is geweldig om benaderd te worden door zo'n grootheid, en dan ook no namens zo'n grote club. We hebben gesproken over tactieken, over voetbal. Ik vroeg naar zijn carrière en hoe hij de overgang naar het stoppen met voetbal vond. Ik merkte ook hoeveel liefde hij voor de club heeft. Dat laat zien dat het een soort familie is en dat de club daarom bij zoveel mensen in het hart zit."

Lees ook: Gio vertelt wanneer hij 'pure kwaliteit' bij Bassey ontdekte

Lees ook: Hamstra verklaart waarom Ajax veel geld neerlegt voor Bassey