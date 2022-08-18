Antony krijgt tip over United: "Dan komt er een nog betere club"

Mario Been twijfelt of er op dit moment goed aan doet om naar Manchester United te vertrekken. De analist denkt dat de Ajacied misschien beter nog even in Amsterdam kan blijven. Dan zullen er volgens hem zeer snel nog grotere clubs voor de deur van de Johan Cruijff ArenA staan.

Antony staat nog altijd hoog op het verlanglijstje van The Red Devils. "Als hij nog een halfjaar de sterren van de hemel speelt, komt er een nog betere club voor Antony. De Eredivisie en de Premier League is natuurlijk appels met peren vergelijken. Hier is het voor hem het walhalla, dat heeft hij afgelopen weekend weer laten zien. Ik denk dat United op dit moment niet geschikt is voor Antony", aldus Been in Voetbalpraat van ESPN.

Lees ook: Romano komt met update rond United en noemt Antony en Gakpo

United leek er in eerste instantie niet uit te gaan komen wat betreft Antony. Nu heeft men op Old Trafford dringend behoefte aan versterkingen en wordt de Braziliaan weer genoemd. Voor het geld hoeft Ajax hem echter niet te verkopen. "Volgens mij staat Ajax niet om geld te springen. Dat geld is hij later ook nog wel waard. Misschien denken ze wel aan hoge ogen gooien in de Champions League", voegde Been toe aan zijn relaas.

Erik ten Hag

Ali Boussaboun denkt op zijn beurt dat de aanwezigheid van Erik ten Hag een groot voordeel is. Dan moet de Nederlander echter wel een serieuze kans krijgen in Manchester, waar de druk na een zware start al hoog is. "Als Ten Hag echt de kans gaat krijgen bij United, dan kan het interessant worden. Het is een trainer die hem door en door kent, hij gaat hem het vertrouwen geven", denkt de oud-speler van onder meer Feyenoord.