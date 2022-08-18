Live voetbal

Antony krijgt tip over United: "Dan komt er een nog betere club"

Antony krijgt tip over United:
Mario Been twijfelt of Antony er op dit moment goed aan doet om naar Manchester United te vertrekken. De analist denkt dat de Ajacied misschien beter nog even in Amsterdam kan blijven. Dan zullen er volgens hem zeer snel nog grotere clubs voor de deur van de Johan Cruijff ArenA staan.

Antony staat nog altijd hoog op het verlanglijstje van The Red Devils. "Als hij nog een halfjaar de sterren van de hemel speelt, komt er een nog betere club voor Antony. De Eredivisie en de Premier League is natuurlijk appels met peren vergelijken. Hier is het voor hem het walhalla, dat heeft hij afgelopen weekend weer laten zien. Ik denk dat United op dit moment niet geschikt is voor Antony", aldus Been in Voetbalpraat van ESPN.

United leek er in eerste instantie niet uit te gaan komen wat betreft Antony. Nu heeft men op Old Trafford dringend behoefte aan versterkingen en wordt de Braziliaan weer genoemd. Voor het geld hoeft Ajax hem echter niet te verkopen. "Volgens mij staat Ajax niet om geld te springen. Dat geld is hij later ook nog wel waard. Misschien denken ze wel aan hoge ogen gooien in de Champions League", voegde Been toe aan zijn relaas.

Erik ten Hag

Ali Boussaboun denkt op zijn beurt dat de aanwezigheid van Erik ten Hag een groot voordeel is. Dan moet de Nederlander echter wel een serieuze kans krijgen in Manchester, waar de druk na een zware start al hoog is. "Als Ten Hag echt de kans gaat krijgen bij United, dan kan het interessant worden. Het is een trainer die hem door en door kent, hij gaat hem het vertrouwen geven", denkt de oud-speler van onder meer Feyenoord.

MELANIN-MAN
190 Reacties
1.108 Dagen lid
0 Likes
MELANIN-MAN
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is afgesproken werk tussen Ten Hag en Ajax lekker cashen ,en de pleuris voor Man-U,voor wat ze Louis van Gaal aangedaan hebben ,t zal dan toch niet beter gaan met zo'n loser club ,ze kunnen investeren wat ze willen:-)D

GioKrispijn18
2 Reacties
1.107 Dagen lid
0 Likes
GioKrispijn18
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een onzin weer.. Elke speler uit de eredivisie kan een aanbod van United niet weigeren(ongeacht de situatie daar). En als er echt 80mil word geboden zouden ze gek zijn dat niet te accepteren...

Gusa
1.098 Reacties
1.108 Dagen lid
6.227 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tuurlijk kan een eredivisiespeler United wel weigeren. Denk je nou echt dat de zaakwaarnemer van Antony niet door heeft dat die jongen als hij geduld heeft (en dat kan een kwestie van dagen zijn) een stap kan maken naar een stabiele club die Champions League speelt en voor het nationale kampioenschap? We hebben het hier over een jongen die vorig jaar veelal in de basis stond bij de selecao. Die hoeft echt niet op de eerste de beste trein te springen die voorbij komt.

