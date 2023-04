KNVB maakt balans op: bijna 10% meer transfers dan vorig jaar

Woensdagavond 31 augustus sloot om 23.59 uur de transfermarkt in Nederland. Hoewel in de meeste grote competities vandaag nog gehandeld mag worden, en in bijvoorbeeld landen als België nog tot dinsdag 6 september, publiceerde de KNVB vandaag de eerste data over de afgelopen maanden. Uit de cijfers blijkt dat het aantal overschrijvingen dit jaar is gestegen.

In absolute aantallen registreerde de bond dit jaar 661 overschrijvingen. In de zomer van 2021 waren dat er nog 609, wat neerkomt op een stijging van 8,5%. Joey Koorevaar was dit jaar de eerste speler wiens overgang werd vastgelegd; hij verliet FC Dordrecht voor Sparta Rotterdam. De laatste overschrijving vóór de deadline was die van Eskild Munk Dall (foto). Hij verliet de jeugdopleiding van Ajax om in zijn vaderland Denemarken voor Brondby IF te gaan spelen, overigens zonder ooit zijn debuut voor (Jong) Ajax te hebben gemaakt.

Verdeling binnen- buitenland

Verder valt op dat de verhouding tussen binnen- en buitenlandse transfers nagenoeg in drie gelijke delen is op te splitsen. Binnen Nederland verkasten 227 spelers. 217 spelers verlieten ons land om in het buitenland te gaan voetballen en andersom werden ook 217 spelers vanuit het buitenland naar Nederland gehaald.

Ook het Nederlandse amateurvoetbal deed overigens flink zaken over de grens. Maar liefst 940 spelers werden vanuit het buitenland ingeschreven bij een Nederlandse amateurclub, terwijl andersom 383 Nederlandse amateurs naar een buitenlandse club vertrokken. Het totaal komt daarmee op 1.323 internationale overchrijvingen bij de amateurs. Ten opzichte van de 1.194 van vorig jaar resulteert dat in een stijging van 10,8%.