Bayern na tumultueuze eerste helft alsnog ruim langs Werder

Bayern München heeft het thuisduel met Werder Bremen ruim weten te winnen. In München stokte de teller bij 6-1, al ging het na afloop vooral over de geblesseerd uitgevallen Sadio Mané.

Bij Bayern ontbrak Matthijs de Ligt opnieuw in de wedstrijdselectie wegens de knieblessure die hem sinds eind oktober aan de kant houdt. Noussair Mazraoui mocht wel weer starten als rechtsback, terwijl Ryan Gravenberch andermaal op de bank moest beginnen. Het duel met Werder begon stormachtig. Jamal Musiala zette Bayern al na vijf minuten op voorsprong, maar lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Antony Jung zorgde namelijk nog geen vier minuten later al voor de gelijkmaker.

En daarmee was de kous nog lang niet af. Na een kwartier spelen appelleerde Der Rekordmeister voor een strafschop toen Serge Gnabry in de zestien naar de grond ging. Het spel ging echter verder en Sadio Mané raakte geblesseerd aan zijn knie. Terwijl de Senegalees werd behandeld keek scheidsrechter Robert Hartmann het incident met Gnabry terug op aanwijzen van de VAR en hij kende alsnog een penalty toe. Die werd echter gemist door Eric Maxim Choupo-Moting, die juist de laatste weken zo op schot was. Mané moest meteen daarna de strijd staken en zal hopen dat zijn kwetsuur deelneme aan het WK niet in gevaar brengt.

Daarna zette Gnabry Bayern met een bekeken schot in de verre hoek alsnog op voorsprong, verdubbelde Goretzka de marge en maakte Gnabry nog binnen het half uur zijn tweede van de avond. Na rust bleef Bayern grote kansen creeëren, maar raakte Leroy Sané de paal en zag Gnabry een gevoelige stift nipt gekeerd worden door Werder-doelman Jiri Pavlenka. Gnabry voltooide in de slotfase uiteindelijk alsnog zijn hattrick, waarna talent Mathys Tel de eindstand op 6-1 bepaalde. Door de ruime zege staat Bayern vier punten los van nummer twee SC Freiburg, dat nog wel een duel tegoed heeft.