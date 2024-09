Amrabat voorspelt meer Marokkaans succes: "Dit was het begin"

Een podiumplaats bleek in de laatste wedstrijd nét te veel gevraagd, maar Marokko kan heel trots terugkijken op het afgelopen WK. Voor de eerste keer ooit schopte een Afrikaans land het tot de laatste vier van de wereld. Van een incident is echter geen sprake, voorspelde . "Ik denk dat dit het begin moet zijn."

Een 'nare nasmaak', zo omschreef Amrabat het gevoel na de verloren troostfinale tegen Kroatië (2-1) voor de camera van de NOS. "We spelen zo'n toptoernooi, maar sluiten af met twee nederlagen. Dat is heel jammer, maar we moeten ook gewoon heel trots zijn, want wat we gedaan hebben is heel speciaal. Dan hoop je hier op iets meer. Zeker omdat we zo dichtbij waren en kansen kregen, en zowel voor Frankrijk als voor Kroatië niet onderdeden. Maar ik geloof dat alles geschreven staat en dat het voor ons helaas niet zo had mogen zijn."

Amrabat zelf was misschien wel dé grote uitblinker bij Marokko toernooi, zoals ook zijn broer Nordin in 2018 veel indruk maakte. Daarvoor had Sofyan een simpele verklaring. "We doen gewoon altijd ons stinkende best en werken keihard. Ik denk dat dat het vooral is: een over-mijn-lijkmentaliteit, altijd willen winnen. Om in vier weken tijd zoveel wedstrijden te spelen is erg zwaar, maar ook in die laatste wedstrijd zijn we tot het gaatje gegaan. Ook al wilde het lichaam dat soms misschien niet", voegde hij daar met een glimlach aan toe.

Het begin

Sommigen zien het succes van Marokko misschien als iets eenmaligs, maar volgens Amrabat is dit pas het begin. "We deden het met een nieuwe coach - ook een groot compliment naar hem. Hij is pas een paar maanden bij ons, we zijn voor het WK pas één keer samen geweest en de voorbereiding op het WK was maar één week. Als je dan dit kan neerzetten... Dit was geen toeval of geluk. Ik denk dat we het gewoon verdiend hebben. We hebben een heel sterke selectie met veel jonge jongens. Dit is het begin, nu moeten we zorgen dat we stappen blijven maken, beter worden en het hopelijk alleen nog maar beter zal gaan."

