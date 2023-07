'Chelsea komt na nieuwe blessure weer uit bij Oranje-international'

Chelsea hoopt zich in januari te versterken met een extra rechtervleugelverdediger. Reece James is namelijk opnieuw geblesseerd geraakt en dus willen de Londenaren de transfermarkt op. In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback blijft de naam van Denzel Dumfries genoemd worden.

De naam van Dumfries werd een tijdje terug door La Gazzetta dello Sport al gelinkt aan Chelsea. Nu melden diverse media in Engeland dat de belangstelling een stuk serieuzer kan worden door de situatie van James. De Engelsman moest het WK vanwege een blessure al aan zijn voorbij laten gaan en raakte dinsdagavond in de competitiewedstrijd tegen AFC Bournemouth opnieuw geblesseerd. Dat maant Chelsea tot actie.

Chelsea zal naar verluidt wel diep in de buidel moeten tasten als het Dumfries naar Londen wil halen. Internazionale zou namelijk zestig miljoen euro willen vangen voor de 42-voudig Oranje-international, die nog tot de zomer van 2025 onder contract staat in Milaan. Dumfries is bezig aan zijn tweede seizoen bij Inter. De grootmacht uit de Serie A nam hem medio 2021 voor vijftien miljoen euro over van PSV.

Premier League

Chelsea presteert dit seizoen nog niet bepaald goed in de Premier League en is sowieso op zoek naar versterkingen. De ploeg van manager Graham Potter heeft na vijftien wedstrijden 24 punten bij elkaar gevoetbald en is de nummer acht van de ranglijst. Chelsea speelt op Nieuwjaarsdag een uitwedstrijd tegen Nottingham Forest. Daarna wacht een dubbele ontmoeting met Manchester City, dat in de Premier League en FA Cup de tegenstander is.