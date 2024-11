Van Rossem wil kijkers Vandaag Inside onderwerpen aan een intelligentietest

Het lijkt niet meer goed te komen tussen Maarten van Rossem en Vandaag Inside. De juryvoorzitter van De Slimste Mens heeft in zijn podcast nog meer olie op het vuur gegooid.

Van Rossem wil de kijkers van Vandaag Inside onderwerpen aan een intelligentietest, zo vertelt hij. "Ik wil een objectief wetenschappelijk verantwoord onderzoek laten houden, zodat we kunnen vaststellen of ik gelijk heb. We houden een steekproef onder de kijkers van Vandaag Inside en dan is mijn bewering dat een vrij ruime meerderheid van de gemetenen een IQ lager dan 100 zal hebben", aldus de historicus.

Duidelijk is dat Van Rossem geen hoge pet op heeft van Vandaag Inside en zijn kijkers. "Het programma hoeft niet te verboden te worden, er moet ook een programma zijn voor mensen met wat minder concentratievermogen. Liefhebbers van platte pret. Er zijn mensen die het heerlijk vinden om urenlang naar schuine moppen te luisteren. Ik niet", aldus de historicus.

Ruzie

Vorige week haalde Van Rossem uit naar het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp door het 'platte pret voor mensen met een beperkte intelligentie' te noemen. Diezelfde avond reageerde Van der Gijp op de uitspraken van Van Rossem. "Ik heb liever dat hij een hekel aan mij heeft dan dat hij mij aardig vindt. Het is echt een zelfingenomen kwal", zei hij.