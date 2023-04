Arjen Lubach maakt zich woedend en hakt genadeloos in op Just Spee

Arjen Lubach roept de KNVB op om samen met andere landen uit de FIFA te stappen. De comedian wijdde woensdagavond een deel van zijn humoristische actualiteitenprogramma De Avondshow met Arjen Lubach aan de corruptie binnen de wereldvoetbalbond. Daarbij kwam de herverkiezing van voorzitter Gianni Infantino ook ter sprake.

Dat Nederland vóór de herbenoeming van Infantino stemde, schoot bij Lubach in het verkeerde keelgat. "Wij Nederlanders zijn te laf om wat van de FIFA te zeggen. We hebben nu een nieuwe KNVB-voorzitter, Just Spee. Zijn voornaam betekent rechtvaardig. Ik weet dat het maar een naam is, maar dan heb je toch bepaalde verwachtingen. Ongeveer drie minuten na zijn aantrede zei hij: 'Ik vind het goed dat het WK in Qatar is.'"

Ook andere uitspraken die Spee deed in interviews konden Lubach niet bekoren. "Over mensenrechten zegt hij: 'In China vinden ze het bijvoorbeeld een mensenrecht dat iedereen kan werken. Wij in Nederland niet. Maakt dat onze definitie van mensenrechten beter?'", citeerde Lubach een interview van Spee met NRC Handelsblad in 2020. "Ja, Just! Dat je ter verdediging van Qatar de mensenrechten van China erbij gaat halen… In Pakistan vinden ze dat kinderen ook moeten werken, is dat dan slechter? Ja Just, ja, houd je bek maar."

Lees ook: Kritiek op herkozen FIFA-voorzitter Infantino: "Erger dan Blatter"

"Dit is dus altijd die fucking hypocriete houding van Nederland tegenover de FIFA", vervolgde de presentator van het populaire NPO 1-programma. "We laten het allemaal maar een beetje gebeuren en zelfs veel journalisten hebben zich erbij neergelegd." Lubach liet zien dat NOS-journalist Jeroen Stekelenburg aan de tafel van Studio Voetbal het aantal 'FIFA-kritische' landen op vijftien schatte. "Daar kun je niet echt een vuist mee maken", stelde Stekelenburg.

Lubach riep die vijftien landen echter op om zich wel te verenigen. "Dat zijn zo'n beetje de beste en rijkste voetballanden ter wereld. Als die niet meer meedoen, heeft de FIFA echt een probleem. Dan wordt het een kut-WK en dat levert de FIFA geen geld op. Dus laten we uit de FIFA stappen met alle landen die ook geen zin meer hebben in corruptie." Hij sprak andere landen toe in hun taal en concludeerde: "Let's all get the fuck out of FIFA." Tegen Just Spee zei hij tot slot: "Just do it."

Het volledige fragment uit de uitzending is terug te kijken via de link in onderstaande tweet.