Beide kinderen Genee in ziekenhuis: 'Het had fatale, of heel ernstige gevolgen kunnen hebben'

Wilfred Genee heeft een zware week achter de rug. Zijn dochter Isabeau (13) en zoon Luca (10) liepen allebei botbreuken op. Maandag miste Genee de uitzending van Vandaag Inside nadat zijn zoon een ongeluk had op het voetbalveld; zaterdag was zijn dochter van de fiets gevallen.

"Ik heb vandaag van veel mensen gehoord dat ze wilden weten hoe het met mijn zoontje gaat", zei Genee dinsdag aan het begin van de uitzending van Vandaag Inside. "Ik was vandaag in het ziekenhuis in Zaandam. Het is goed gekomen uiteindelijk. Hij is op z'n arm gevallen, heeft 'm op twee plaatsen gebroken en is vandaag geopereerd. Dat is gelukkig goed gegaan. Ik wil dokter Yuan daar voor bedanken, maar ook voor het feit dat hij mijn dochter heeft geholpen. Die is namelijk zaterdag van haar fiets gevallen."

"Isabeau heeft haar been gebroken", vervolgde de presentator "Vandaag heeft dokter Yuan een extra CT-scan gedaan en kwamen ze erachter dat er nóg een breuk in haar been zat. Als ze dat niet hadden gezien, had het fatale, of heel ernstige gevolgen kunnen hebben. Daar wil ik hem even voor bedanken en alle mensen van het ziekenhuis en het ambulancepersoneel." Na zijn opening klonk een luid applaus van het publiek.