'Belangrijke pion vertrekt uit technische staf Van Nistelrooij'

André Ooijer vertrekt na dit seizoen als assistent-trainer van Ruud van Nistelrooij bij PSV. De voormalige verdediger van de Eindhovenaren is sinds 2020 assistent bij de club maar houdt het na de huidige jaargang voor gezien. Een opvolger is nog niet bekend.

Dit seizoen is Ooijer samen met Fred Rutten, Javier Hernández en Tim Wolf de rechterhand van Van Nistelrooij bij PSV. Het is niet uitgesloten dat Ooijer een andere functie gaat bekleden binnen de club, melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De oud-international is in ieder geval toe aan iets nieuws, zoveel is duidelijk.

De 48-jarige assistent van Van Nistelrooij is na zijn voetbalpensioen bij Ajax sinds 2013 als trainer actief in Eindhoven. Ooijer begon bij de Onder-19 van PSV en stroomde daarna door richting het eerste elftal. In zijn periode bij het eerste elftal heeft Ooijer met Van Nistelrooij, Roger Schmidt, Ernest Faber (interim) en Mark van Bommel liefst vier verschillende hoofdtrainers gediend.

Guus Hiddink

Vanochtend maakte Voetbal International bekend dat Guus Hiddink volgend seizoen een rol krijgt binnen PSV. De oud-bondscoach van Oranje gaat de scouting ondersteunen en PSV hoopt daarmee een nieuwe start te maken in het scouten van spelers.