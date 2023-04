Daniëlle van de Donk heeft geen vrienden gemaakt bij Chelsea. De middenveldster van Olympique Lyon zwaaide in de kwartfinale van de Champions League iets te veel met haar arm. Daardoor stortte Melanie Leupolz ter aarde: zij werd hard geraakt in haar gezicht en zat onder het bloed. Hoewel Leupolz eerst nog even verder voetbalde, moest ze uiteindelijk toch naar de kant. Uiteindelijk bekerden The Blues overigens wel door.

Melly's injury. Van de donk with an arm swing on her face #UWCL #CFCW pic.twitter.com/9BtfhGra9g — Chelsea Women Daily (@CFCWdaily) March 30, 2023