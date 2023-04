Chelsea vrouwen door in CL na penalty in 128ste (!) minuut

Daniëlle van de Donk is met Olympique Lyon donderdagavond uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League vrouwen. De middenveldster leek na verlenging op weg naar de volgende ronde, maar na ingrijpen van de VAR kreeg opponent Chelsea een strafschop in de 128ste minuut (!) van de verlenging (zie onder).

Daardoor werden het strafschoppen en daarin trokken de Engelsen aan het langste eind, vooral dankzij goalie Ann-Katrin Berger. Eerder in het duel was Van den Donk in botsing gekomen met Melanie Leupolz. De Chelsea-speelster moest met behoorlijk wat schade voortijdig worden gewisseld.

MAREN MJELDE FROM THE SPOT IN THE 128TH MINUTE TO SEND IT TO PENALTIES



(via @DAZNFootball)

What a night at Stamford Bridge.



Check out ALL THE MOMENTS in Chelsea's miraculous #UWCL qualification to the semi-finals

Chelsea's Melanie Leupolz after colliding with Daniëlle van de Donk

Een dag eerder was er in de halve finale tussen Arsenal en Bayern München ook een bijzonder moment. Frida Maanum schoot op ge-wel-di-ge wijze het eerste doelpunt binnen in de return van het tweeluik in de Champions League. Uiteindelijk werd met 2-0 gewonnen door The Gunners, waardoor Der Rekordmeister uitgeschakeld werd.