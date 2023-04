Brobbey ondanks reserverol bij Ajax gelinkt aan fraaie transfer

Brian Brobbey (21) is dit seizoen bij Ajax veelal wisselspeler. Toch staat de spits, afgelopen zomer voor zestien miljoen euro teruggehaald van RB Leipzig, naar verluidt in de belangstelling van Napoli. De koploper van de Serie A zou in hem een mogelijke opvolger zien van topscorer Victor Osimhen.

Dat schrijft de Italiaanse krant Tuttosport dinsdag op de voorpagina. Osimhen staat na 23 wedstrijden al op 21 doelpunten in de Serie A en heeft daarmee een groot aandeel in de koppositie van Napoli. Met een voorsprong van liefst negentien punten op nummer twee SS Lazio is de club hard op weg naar de derde landstitel in de historie, de eerste sinds 1990.

Voor Osimhen lonkt na het seizoen een fraaie overstap. De Nigeriaan werd drie jaar geleden voor liefst 75 miljoen euro door Napoli weggeplukt bij het Franse LOSC Lille, maar zou komende zomer opnieuw een stap kunnen maken. Nadat hij eerder al werd gelinkt aan het Manchester United van Erik ten Hag, zou nu ook Bayern München zich mengen in de strijd om Osimhen.

Als vervanger van de topscorer zou Brobbey voorkomen op de schaduwlijst van Napoli, zo weet Tuttosport te melden. De Ajacied is echter niet de enige naam die daarop voorkomt. Ook Osimhen's landgenoot Victor Boniface wordt genoemd. De 22-jarige spits van Union Sint-Gillis had onlangs een belangrijk aandeel in het succes van zijn Belgische werkgever in de Europa League. In het uitduel met Union Berlin scoorde hij twee keer, waardoor de wedstrijd in 3-3 eindigde en de Belgen het in eigen huis konden afmaken met een 3-0 zege.