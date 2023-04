Dame in De Kuip verraadt 'secret party' van Depay; buren melden smerige praktijken

Memphis Depay heeft na de wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar een 'secret party' georganiseerd. Een van de aanwezigen, de Braziliaanse freestylevoetballer Lirian Santos, plaatste op Instagram een video waarin ze zei te hebben genoten van het feest. Zelf zou ze erg close zijn geweest met Depay.

Santos, die vaker video's met Depay plaatste op Instagram, was maandagavond aanwezig in De Kuip en ging daarna naar het feestje van de aanvaller. Ze moest naar eigen zeggen haar telefoon inleveren, wat niet ongebruikelijk is bij feestjes van beroemdheden. Op die manier wordt voorkomen dat beelden naar buiten komen. Toch heeft ze na afloop wel laten weten dat ze aanwezig was.

Juicechannel, dat als eerste melding maakte van het feestje, schrijft dat Depay altijd 'meerdere dames' laat overvliegen wanneer hij feestjes organiseert, onder wie Santos, die in Londen woont. De gasten mochten maandagnacht naar verluidt geen gebruik maken van het zwembad, omdat andere bewoners zouden hebben geklaagd dat het zwembad smerig wordt achtergelaten na feestjes van Depay.

De 29-jarige Depay speelde maandagavond nog 62 minuten voor Oranje tegen Gibraltar (3-0 zege). Hij opende de score met een rake kopbal. Met Atlético Madrid wacht zondagavond de thuiswedstrijd tegen Real Betis.