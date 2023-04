Drie betaalzenders balen van ESPN: Viaplay, RTL en Amazon wilden Eredivisie-rechten

ESPN gaat binnenkort een deal sluiten met alle Ere- en Eerste Divisie-clubs voor de tv-rechten. De betaalzender heeft 1,7 miljoen euro geboden voor alle duels in de hoogste twee divisies van Nederland. Daar komt binnenkort een akkoord over, maar dat is tegen het zere been van een aantal concurrerende zenders.

Dat vertelt sportmarketeer Chris Woerts donderdagavond bij het tv-programma Vandaag Inside. RTL was onder meer verbolgen over het feit dat zij niets hadden gehoord over het feit dat de rechten opnieuw onder de hamer gingen. Donderdag was er een meeting met die tv-zender, maar er komt géén verandering aan het besluit van de voetbalclubs. “Komende week is er een vennotenvergadering”, zei Woerts. Daarin zal het voorstel geaccepteerd worden, verwacht hij.

Ook Amazon en Viaplay hadden belangstelling in de tv-rechten, maar wel op voorwaarde dat er een open en transparantie procedure zou komen. Dat is volgens Woerts niet (meer) mogelijk, omdat de geïnteresseerde tv-zenders de documenten niet kunnen inzien op wát ESPN eigenlijk krijgt voor de 167 miljoen euro gemiddeld per jaar. Of de andere zenders daarover heen hadden willen gaan? “Het is maar net wat de gek ervoor geeft”, zei Woerts. “Je wint nooit aan tv-rechten. Maar je krijgt wel een trouw publiek erbij.”

Lees ook: Woerts onthult: ESPN biedt 1,7 miljard voor live-rechten Eredivisie

Prijs ESPN-abonnement

Hoewel de 167 miljoen euro gemiddeld per jaar een recorddeal voor de Eredivisie is, vraagt Job Gulikers – docent/onderzoeker HAN Sport & Bewegen en voormalig werknemer van de KNVB – zich af of het wel zo'n een goede deal als geschetst is voor de BVO’s. Het is weliswaar een recordprijs, maar het bedrag stijgt minder snel dan de landen om Nederland heen.

‘De EFL (organisator van o.a. Championship, League One en League Two) verwacht dat de totale tv-rechten van hun competities zullen toenemen van € 135 mln. naar zo'n € 227 mln. (+68%)’, schrijft hij op zijn Twitteraccount. Dat zou de interesse van RTL, Amazon en Viaplay ook deels verklaren. Vanuit de clubs gerekend is het bovendien ongunstig om een langdurig contract te tekenen: vanwege de inflatie wordt het namelijk minder waard en bovendien stijgt het percentueel fors, maar doet Nederland het in deze deal minder goed dan buurlanden. ‘Met de huidige tv-deal (€ 4,38 p.p.) scoort Nederland stukken lager dan andere gerespecteerde voetballanden’, aldus Guliker in een uitgebreid draadje op Twitter (zie onder). Als de woorden van Woerts juist blijken, zal de deal achter snel rondkomen en vissen de drie andere geïnteresseerde partijen achter het net.