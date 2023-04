Driessen haalt uit naar 'Van Gaal-volger' Tan: 'Laat ik dat vooropstellen'

Valentijn Driessen ergert zich enorm aan de Nederlanders die na de teleurstellende rentree van Ronald Koeman als bondscoach schreeuwen om een terugkeer van Louis van Gaal en stellen dat de voormalig bondscoach het met zijn verdedigende systeem goed had gezien. De verslaggever van De Telegraaf haalde in zijn column al uit naar Humberto Tan en doet er in de podcast Kick-off nog een schepje bovenop.

Koeman stond afgelopen vrijdag na ruim twee jaar weer langs de lijn bij het Nederlands elftal. Zijn rentree tegen Frankrijk werd er eentje om heel snel te vergeten. Oranje werd omvergeblazen door de Fransen en mocht opgelucht zijn dat het bij 'slechts' 4-0 bleef. Vooral de manier waarop Oranje voor de dag kwam riep veel vraagtekens op. Maar dat er tijdens en na de wedstrijd al weer werd geroepen om de terugkeer van Van Gaal, dat schoot bij Driessen in het verkeerde keelgat.

Zo had Tan tijdens het treffen tussen Frankrijk en Nederland getweet dat het 'waarschijnlijk veel te vroeg is om conclusies te trekken, maar nu zien we wat Van Gaal bedoelde: we zijn niet sterk genoeg om van de top te winnen met 4-3-3. Daarom wilde hij 5 verdedigers en kleinere ruimtes'. "Lachwekkend opportunistisch", schreef Driessen maandagavond in zijn column. "Met vriend, presentator en commissie Mijnals-voorzitter Humberto Tan voorop; zo'n polariserende teneur rond Oranje is slechts met resultaat de kop in te drukken."

Lees ook: Oranje-basisdebutant onderwerp van discussie: 'Dat zegt niks

In de podcast Kick-off komt Driessen terug op zijn uithaal richting Tan. "Ik zie hem sowieso niet als een journalist, laat ik dat voorop stellen. Maar dat is dan een 'volger', een presentator bij wie Van Gaal altijd graag aanschuift. Ze doen veel klussen met elkaar. Tan is dus al zwaar gekleurd. Het is natuurlijk erg opportunistisch, want die 1-0 en 2-0 tegen Frankrijk hadden niets met het systeem te maken. Daar gaat het op zo'n moment helemaal niet om. Het zijn gewoon persoonlijke blunders die gemaakt worden. Dan vind ik het wel heel opportunistisch om direct om de terugkeer van Van Gaal te roepen."