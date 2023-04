Eden Hazard levert 'beschamend' optreden in trainingspartijtje Real Madrid

Eden Hazard heeft zich niet kunnen onderscheiden in een trainingswedstrijd tussen spelers van het eerste elftal en de beloften van Real Madrid. De aanvaller speelde uiteraard mee met het eerste elftal, maar werd volgens Relevo fysiek 'overklast' door de jeugdspelers en had de grootste moeite om ze voorbij te komen.

De wedstrijd duurde tweemaal dertig minuten. Bij het 'eerste elftal' deden onder meer Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinícius Júnior, Éder Militão en Thibaut Courtois mee, ondanks dat ze de afgelopen week interlandverplichtingen hadden. Ook Karim Benzema gaf acte de présence. De spits blonk met name in de tweede helft uit en scoorde twee keer. De uitslag van de wedstrijd is niet bekendgemaakt.

Waar Benzema in positieve zin opviel, gold dat voor Hazard in negatieve zin. "De Belg, die al verstoten lijkt bij Real Madrid, zal met heel slechte gevoelens van het veld zijn gestapt. Hij had moeite om tegenstanders te passeren en werd fysiek overklast." Het meedoen van Alaba (kampte voor de interlandperiode met een blessure) en Courtois (verliet het Belgische kamp uit voorzorg) was wel een opsteker voor trainer Carlo Ancelotti.

Real Madrid bereidt zich voor op de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid van zondag. Drie dagen later wacht in Camp Nou de returnwedstrijd tegen FC Barcelona in de halve finale van de Copa del Rey; de eerste wedstrijd werd door Barcelona met 0-1 gewonnen.