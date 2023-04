El Yaakoubi doet belofte in korte LinkedIn-post na ophef over OneLove

Redouan El Yaakoubi is deze week een van de meestbesproken spelers op de Nederlandse velden. Doordat hij niet wil deelnemen aan de OneLove-campagne van de KNVB, is hij niet langer de aanvoerder van Excelsior. In een korte post op zijn persoonlijke LinkedIn laat El Yaakoubi van zich horen en belooft hij met opheldering te komen.

"Ik wil iedereen bedanken die mij steunt. Het was de afgelopen tijd niet makkelijk, het is niet gegaan zoals ik had gehoopt, maar jullie zullen snel uitleg krijgen!", zo schrijft El Yaakoubi. Zijn opvolger als aanvoerder is nog niet bekendgemaakt; dat zal in ieder geval gebeuren voor de wedstrijd tegen FC Twente van zaterdag.

Toen andere spelers zich voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen Excelsior en SC Cambuur verzamelden achter een spandoek tegen racisme en discriminatie, liepen El Yaakoubi en Marouan Azarkan elders op het veld. De twee spelers van Excelsior zonderden zich af; El Yaakoubi ging zelfs uitgebreid zijn veters strikken.

Dat kwam hem op veel kritiek te staan, onder meer van Marciano Vink. "Dat hele veterstrikverhaal was gewoon te genânt voor woorden", zei Vink onder meer. "Je zag spelers van Excelsior echt achterom kijken en denken: waar blijf je? Het leek alsof hij niet eens zijn strikdiploma gehaald had. Dat duurde zo eeuwig lang… En op een gegeven moment moet je die strik maken. Toen stond hij op en werd het nog genânter dan het al was."