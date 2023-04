Feestende Memphis, rentree Genee en ontevreden Vitesse-fans | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 28 maart.

Dame in De Kuip verraadt 'secret party' van Depay; buren melden smerigheid

Memphis Depay heeft na de wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar een 'secret party' georganiseerd. Een van de aanwezigen, de Braziliaanse freestylevoetballer Lirian Santos, plaatste op Instagram een video waarin ze zei te hebben genoten van het feest. Zelf zou ze erg close zijn geweest met Depay. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Beide kinderen Genee in ziekenhuis: 'Het had fatale, of heel ernstige gevolgen kunnen hebben'

Wilfred Genee heeft een zware week achter de rug. Zijn dochter Isabeau (13) en zoon Luca (10) liepen allebei botbreuken op. Maandag miste Genee de uitzending van Vandaag Inside nadat zijn zoon een ongeluk had op het voetbalveld; zaterdag was zijn dochter van de fiets gevallen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Geniale De Bruyne helpt België aan sensationele zege op Duitsland

Vier dagen na de ruime overwinning op Zweden heeft België opnieuw een mooie overwinning weten te boeken. De Rode Duivels waren dinsdagavond met 3-2 te sterk voor Duitsland. België maakte vooral in de eerste helft veel indruk: binnen tien minuten keek Duitsland al tegen een 2-0 achterstand aan. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Vitesse-fans zijn het beu en onderbreken vergadering clubleiding

Dat er dinsdag eindelijk weer eens positief nieuws was over Vitesse, betekent niet dat de aanhang niet klaar is met de problemen rond haar club. Het is momenteel nog altijd onduidelijk of Vitesse ook volgend seizoen haar wedstrijden speelt in stadion Gelredome. Zo'n honderd supporters hebben dinsdagavond op het trainingscomplex van Nationaal Sportcentrum Papendal daarom hun onvrede laten blijken. Dat meldt De Gelderlander althans. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Hamstra bij Ajax voor de bus gegooid door Huntelaar en Lenderink'

Gerry Hamstra kondigde recent zijn vertrek aan als technisch manager bij Ajax. De 52-jarige oud-trainer wordt voor een belangrijk deel verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende transferperiode die de club afgelopen zomer doormaakte, maar dat is volgens Mike Verweij niet geheel terecht. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Excelsior grijpt in na ophef: El Yaakoubi niet langer aanvoerder

Excelsior gaat op zoek naar een nieuwe aanvoerder. De aanvoerdersband hing vanaf het begin van dit seizoen om de arm van Redouan El Yaakoubi, maar de Rotterdammers hebben besloten een nieuwe captain aan te gaan wijzen. De aanleiding hiervoor is de discussie die is ontstaan na de OneLove-campagne van de KNVB tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie. El Yaakoubi weigerde toen, evenals eerder dit seizoen, de OneLove-band om zijn arm te dragen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!