FIFA ontneemt Indonesië twee maanden voor de start het WK Onder 20

De FIFA heeft Indonesië het WK Onder 20 ontnomen. Die maatregel zou te maken hebben met protesten over de deelname van Israël aan het toernooi. Dinsdag werd de loting geannuleerd vanwege hevige protesten; in de hoofdstad Jakarta werd gezwaaid met Indonesische en Palestijnse vlaggen.

Het besluit heeft tot gevolg dat Indonesië niet zal meedoen aan het WK, dat van 20 mei tot en met 11 juni op het programma staat. Het land was immers alleen geplaatst als gastland. Het vervangend organiserend land, dat nog niet is aangewezen, zal het ticket overnemen. Het niet gekwalificeerde Argentinië zou zich al kandidaat hebben gesteld.

In Indonesië, het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld, is veel steun voor de Palestijnen in het conflict met Israël. De FIFA wijt de beslissing aan 'de huidige omstandigheden', zonder in detail te treden. De bond refereert aan de stadionramp in Indonesië in oktober 2022, maar het lijkt moeilijk voorstelbaar dat die ramp de aanleiding is om Indonesië nu nog het WK te ontnemen.