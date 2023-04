Gibraltarezen trots: 'Nederlands publiek het zwijgen opgelegd'

In Gibraltar overheerst een trots gevoel na de relatief kleine nederlaag tegen Nederland en dat deed het land zelfs veertig minuten met tien man. Het grootste nieuwsmedium in Gibraltar ziet veel perspectief na deze nederlaag en ziet het land ook groeien.

Voor Gibraltar viel deze 3-0 nederlaag tegen Oranje wel mee. Het was een nederlaag met perspectief vond The Gibraltar Chronicle. 'Gibraltar liet de teleurstelling van het verlies van 3-0 tegen Griekenland op vrijdag achter zich met een dappere vertoning die de trots terugbracht naar het shirt van Gibraltar. Het team speelde veertig minuten met tien man op het veld en toch hield Gibraltar Nederland in Rotterdam op slechts 3-0 en legde het Nederlandse publiek het zwijgen op.'

Volgens het nieuwsmedium is dit een belangrijk signaal dat Gibraltar de goede weg is ingeslagen. 'Aangezien Gibraltar nu zijn tiende jaar als voetballand ingaat, zal de 3-0 nederlaag tegen een ploeg van wereldklasse, zoals Nederland, worden gezien als een belangrijk signaal van de vooruitgang die Gibraltar heeft ondergaan sinds de begindagen. Toen waren zware nederlagen nog normaal.'

Buitenlandse media over Weghorst

Andere buitenlandse media zagen Nederland ook stuntelen en met name Wout Weghorst. Volgens Kicker was de voormalig spits van VfL Wolfsburg niet de juiste man in de spits tegen Gibraltar. 'Eerst creëerde Weghorst zelf een kans en daarna liep hij in de weg bij een kopbal van De Ligt en stuitte vervolgens zelf op doelman Dayle Coleing.' Bij het Belgische nieuwsmedium Sporza zagen ze Weghorst ook balen. 'Vooral Wout Weghorst zou een frustrerende avond beleven.'