Greenwood deed wenkbrauwen fronsen met uitspraak over Ronaldo

Mason Greenwood blijft ook nu hij ruim een jaar geen wedstrijden heeft gespeeld de gemoederen bezighouden. Uit een achtergrondverhaal van The Athletic blijkt dat de aanvaller van Manchester United als jeugdspeler niet op zijn mondje was gevallen.

Het verhaal van Greenwood is bekend. De aanvaller werd vorig jaar gearresteerd op verdenking van verkrachting en vervolgens geschorst door Manchester United. Hoewel de beschuldigingen zijn ingetrokken en de aanklacht is stopgezet, heeft de club van trainer Erik ten Hag de schorsing nog niet opgeheven. Manchester United wil eerst zelf onderzoek doen.

Artikel gaat verder onder video

Dat Greenwood nooit de ideale schoonzoon is geweest, komt duidelijk naar voren in het verhaal van The Athletic. De gerenommeerde sportwebsite schrijft onder meer over de escapades van Greenwood in het coronatijdperk en ander gedrag dat niet bij een profvoetballer past. Een uitspraak die Greenwood op zestienjarige leeftijd deed over Cristiano Ronaldo deed op Carrington de wenkbrauwen fronsen. "He's dead", zei Greenwood, waarmee hij impliceerde dat de Portugese aanvaller over de top was.

Personeel van Manchester United corrigeerde Greenwood en beschouwde zijn uitspraak als een 'jeugdig waanidee'. Greenwood was ten tijde van zijn uitspraak nog jeugdspeler en Ronaldo maakte op dat moment furore bij Real Madrid. De Portugees streek uiteindelijk via Juventus in 2021 neer bij Manchester United, waar hij teamgenoot van de Engelse aanvaller werd. De twee hebben in zeventien officiële wedstrijden samen op het veld gestaan.