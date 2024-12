Heitinga noemt belangrijk verbeterpunt Brobbey: "Zeker voor een 21-jarige speler"

John Heitinga ziet dat nog wel wat verfijnder kan worden in de techniek. De suggestie wordt gedaan om meer aan voetvolley te gaan doen met de Ajax-spits, om dan nog technischer te worden. Brobbey profiteerde nog wel van een fout bij De Graafschap en schoot er nog één binnen.

Bij ESPN hadden Kees Kwakman en Milan van Dongen het over de techniek van Brobbey. Kees Kwakman vindt dat de spits meer voetvolley moet gaan spelen om zijn techniek te verbeteren. "De techniek van Brobbey moet nog wel wat beter worden. Helemaal voor een 21-jarige speler", reageert Heitinga bevestigend op de suggestie van Kwakman.

Heitinga zag Brobbey wel meters maken en werd daar vrolijk van. "Ik denk dat Brian voor heel diepte zorgde. Tegen vijfmansverdedigingen moet je contact maken. Hij deed het een aantal keer goed met Jurriën Timber en kreeg ballen ingespeeld van Jorrel Hato. Je moet die ruimte achter de laatste linie zoeken, hoe beperkt die ook is. Daarin wil je ook dat je de diagonale ballen krijgt. Die kwamen er een paar keer goed uit. Dan zie je dat je gevaarlijk wordt, de druk erop houdt en vaak de tweede bal wint." Uiteindelijk maakte Brobbey ook nog eens de 0-3 na een fout van verdediger Rio Hillen die de bal te zacht terugspeelde.

Ajax won de wedstrijd met 0-3. Halverwege stond het al 0-2. In de tweede helft werd Ajax wat slordiger. Volgens Heitinga was dit vooral te wijten aan de vermoeidheid bij zijn elftal, ondanks dat hij daarin op liefst zeven plekken een wijziging had doorgevoerd. "Je zag dat we onzorgvuldig werden in balbezit. Dit heeft deels ook te maken met vermoeidheid. Er is wel intentie, maar de intensiteit ontbreekt en dat moeten we echt beter gaan doen."