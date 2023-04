Het resterende programma van de titelkandidaten in de Primera Division

In Spanje is meestal de grote vraag: wordt het dit seizoen FC Barcelona of Real Madrid. Atlético Madrid wil af en toe nog wel eens roet in het eten gooien, maar dat gaat dit voetbaljaar niet lukken. Terwijl de slotfase van het seizoen in La Liga voor de deur staat, heeft Barcelona de beste papieren. FCUpdate.nl zet de resterende wedstrijden op een rijtje.

Stand La Liga

1. FC Barcelona 26-68 (+40)

2. Real Madrid 26-56 (+30)

Programma FC Barcelona

01/04 Elche - FC Barcelona

10/04 FC Barcelona - Girona

16/04 Getafe - FC Barcelona

23/04 FC Barcelona - Atlético Madrid

26/04 Rayo Vallecano - FC Barcelona

30/04 FC Barcelona - Real Betis

03/05 FC Barcelona - Osasuna

14/05 Espanyol - FC Barcelona

21/05 FC Barcelona - Real Sociedad

24/05 Real Valladolid - FC Barcelona

28/05 FC Barcelona - RCD Mallorca

04/06 Celta de Vigo - FC Barcelona

Programma Real Madrid

02/04 Real Madrid – Real Valladolid

08/04 Real Madrid – Villarreal

15/04 Cádiz – Real Madrid

23/04 Real Madid – Celta de Vigo

26/04 Girona – Real Madrid

30/04 Real Madrid – Almería

03/05 Real Sociedad – Real Madrid

14/05 Real Madrid – Getafe

21/05 Valencia – Real Madrid

23/05 Real Madrid – Rayo Vallecano

28/05 Sevilla – Real Madrid

04/06 Real Madrid – Athletic Bilbao