KKD: Heerlijk Haags kwartiertje voor ADO en Advocaat, PEC loopt uit op Heracles

PEC Zwolle had vrijdagavond aan een kleine zege genoeg om uit te lopen in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Jong FC Utrecht en profiteerde daarmee optimaal van het puntverlies van nummer twee Heracles Almelo.

PEC Zwolle - Jong FC Utrecht 2-0

Eerder deze week werd bekend dat Thomas van den Belt na dit seizoen overstapt naar Feyenoord. Vrijdagavond stond hij 'gewoon' in de basis bij PEC, dat hekkensluiter Jong FC Utrecht ontving. De Blauwvingers hadden een groot overwicht op de Utrechtse beloften, maar alleen topscorer Lennart Thy vond het net. Met zijn zestiende en zeventiende treffer van het seizoen besliste hij het duel in Zwolle, waardoor PEC opnieuw een stap dichterbij een rentree in de Eredivisie is.

Heracles Almelo - Almere City 1-1

Heracles Almelo is de enige ploeg die PEC dit seizoen kan volgen. De Almeloërs keken voorafgaand aan de wedstrijden van dit weekend aan tegen een achterstand van drie punten op de Zwollenaren, maar kregen met Almere de nummer drie van de ranglijst op bezoek. De bezoekers namen na een half uur de leiding via Álvaro Peña Herrero, maar slaagden er niet in om de voorsprong over de rust heen te tillen toen Nicolai Laursen in blessuretijd van de eerste helft gelijkmaakte. Gescoord werd er na rust niet meer, waardoor PEC nu vijf punten los staat aan kop. De voorsprong van Heracles op Almere blijft door het onderlinge gelijkspel nog altijd veertien punten, waardoor de tweede plaats niet in gevaar komt.

VVV-Venlo - NAC Breda 1-3

Nummer vier VVV-Venlo ging op eigen veld onderuit tegen NAC Breda, dat nu achtste staat. De Bredanaars namen in de eerste helft een voorsprong door de eerste treffer van Aimé Omgba als prof, maar zagen VVV via Kees de Boer kort na rust langszij komen. Door een doelpunt van Elías Ómarsson en een eigen goal van Simon Janssen pakte NAC na rust toch de volle drie punten.





ADO Den Haag - Telstar 3-1

Dick Advocaat heeft weer eens drie punten kunnen bijschrijven met ADO Den Haag. In eigen stadion keek zijn elftal halverwege tegen een achterstand aan door een doelpunt van good old Glynor Plet, maar draaide ADO de wedstrijd na rust om. Titouan Thomas maakte al snel op fraaie wijze gelijk, waarna het wachten was op een bevrijdende treffer. Die viel uiteindelijk in tweevoud in het Haags Kwartiertje. Eerst benutte spits Thomas Verheydt een strafschop, waarna Xander Severina nauwelijks een minuut later ook de 3-1 binnenschoot.

Overige uitslagen KKD:

MVV - FC Eindhoven 3-2

TOP Oss - Helmond Sport 2-2