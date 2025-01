Lachende Steven Bergwijn heeft goed nieuws voor supporters van Ajax

heeft geen blessure overgehouden aan de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (2-4). De aanvaller, die zich liet gelden door op fraaie wijze de 0-3 te maken, speelde met bandage om zijn rechterknie en werd halverwege de tweede helft gewisseld. Na afloop vertelt Bergwijn dat hij volgende week zondag 'gewoon' inzetbaar is voor de Klassieker.

"Ja, zeker", reageert Bergwijn op de vraag of hij de wedstrijd tegen Heerenveen had kunnen afmaken. "Ik ben er zeker bij in de Klassieker." Na de wedstrijd maakte Kees Kwakman zich zorgen om de fysieke gesteldheid van Bergwijn, maar daar is dus geen reden toe.

Bergwijn maake zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 12 november (3-3 tegen FC Emmen). "Heerlijk, het is altijd lekker om te scoren. Ik ben heel blij", aldus de buitenspeler, die de bal ontving van Dusan Tadic en zich met een fraai wippertje de ruimte verschafte voor een schot.

Lees ook: Beoordelingen Ajax: Rulli onvoldoende

Hoe hij het deed? "Ik weet het niet, het ging zo snel. Het was de enige optie eigenlijk. Ik wist dat ze een sliding gingen maken. Ik zag het gebeuren, dus ik wip de bal op. Het is ook een heerlijke bal van Dusan", zegt Bergwijn, die de goal maar wat graag terugziet. "Hier kan ik wel van genieten, zeker weten."

Bij het vieren van zijn doelpunt, wat Bergwijn steevast doet door zijn hand voor het hoofd te houden, deed hij zijn handschoen uit. "Ik heb het nooit geprobeerd met handschoenen, eerlijk gezegd. Het liefst doe ik het zonder handschoenen", zegt hij lachend. "Ik geniet van het voetbal. Ik heb het plezier. Dat is het belangrijkste. Als je ziet hoe wij voetballen, zie je dat iedereen plezier heeft."