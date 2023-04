Memphis in mineur terug naar Madrid na interlandbreak

De interlandweek dreigt voor Memphis Depay een vervelend staartje te krijgen. Tegen Gibraltar maakte de aanvaller van Atlético Madrid maandagavond de 1-0 voor het Nederlands elftal, maar werd hij na een dik uur naar de kant gehaald. Naar nu blijkt omdat hij een blessure opliep.

Bondscoach Ronald Koeman wilde na de wedstrijd tegenover de camera's van ESPN niet uit de doeken doen waar Memphis mee kampte, wegens privacy-regels. Het lijkt er echter op dat hij last had van een hamstring. De bondscoach vreest dat hij daardoor voorlopig niet in actie zal komen voor zijn club. "Ik denk wel dat hij er een aantal weken uit ligt", adus Koeman.

Tegenover de NOS was Memphis zelf nog niet geneigd om die conclusie te delen. "Ik hoop dat het meevalt", sprak hij na de wedstrijd. Nieuw blessureleed zou hem in deze fase van het seizoen sowieso slecht uitkomen. In maart kreeg de aanvaller, die FC Barcelona in de winter verruilde voor Atlético, eindelijk eens drie wedstrijden op rij een basisplaats van zijn trainer Diego Simeone.

Voorafgaand aan het WK in Qatar stond Memphis, toen nog uitkomend voor Barcelona, ook bijna twee maanden aan de kant. Hij had het na Nederland - Gibraltar dan ook over "een lastig seizoen, misschien het lastigste uit mijn carrière." Toch blijft hij strijdbaar: "Dit soort momenten hoort erbij. Als je hier uitkomt, ga je ook weer mooie dingen meemaken."