Nederlands international in actie in return Champions League voor vrouwen

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 29 maart.

Arsenal (V) – Bayern München (V) (21.00 uur)

De return in de Champions League voor vrouwen staat op het programma, waar Bayern München met een 1-0 voorsprong de wedstrijd ingaat. Bij Arsenal staan Vivianne Miedema en Victoria Pelova onder contract, maar alleen Pelova kan spelen tegen de Duitsers. Miedema ligt er de rest van dit seizoen uit met een blessure. Pelova viel de vorige wedstrijd tegen Bayern nog in, maar hoopt nu in de basis te staan. Gaat het de Oranje-international lukken om met Arsenal de achterstand goed te maken?

Voetbal op tv

18.45 uur: FC Barcelona (V) – AS Roma (V), YouTube – live verslag van de Vrouwen Champions League-wedstrijd

21.00 uur: Arsenal (V) – Bayern München (V), YouTube – live verslag van de Vrouwen Champions League-wedstrijd

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 – talkshow over onder meer voetbal