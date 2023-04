Ten Hag komt met somber perspectief voor Van de Beek: 'Team ontwikkelt zich door'

Erik ten Hag denkt dat het uiterst moeilijk wordt voor Donny van de Beek om zich terug in de basis te knokken van Manchester United in het komende seizoen. Net op het moment dat de Nederlander een serieuze kans kreeg van de manager na een lange blessure, viel de oud-Ajacied opnieuw voor een langere periode weg met een kwetsuur. Dat kan weleens desastreuze gevolgen hebben voor zijn periode op Old Trafford.

Ten Hag vertelt bij Viaplay dat hij Van de Beek geprobeerd heeft om te integreren in het team, nadat hij de eerste jaren in Engeland niet een échte kans kreeg. “Hij was op de goede weg, maar deze blessure heeft hem totaal teruggeworpen. En het team ontwikkelt zich vervolgens door”, is de harde conclusie van de Nederlandse coach.

“Wij moeten dit seizoen goed evalueren hoe we met elkaar verder gaan”, schetst Ten Hag niet bepaald kansrijke perspectieven voor Van de Beek, die tot en met het einde van dit seizoen niet inzetbaar zal zijn voor The Red Devils. “De blessure kwam voor hem op een slecht moment. Dat moment is altijd slecht, maar hij heeft al hele moeilijke jaren gehad hier.”

Van de Beek stapte in 2020 voor bijna veertig miljoen euro over naar Manchester United, maar speelde zich daar in de eerste twee seizoenen niet in de basis. Ten Hag gaf de oud-Ajacied, met wie hij in Amsterdam succesvol samenwerkte, een nieuwe kans, maar door blessureleed komt hij ook dit seizoen niet uit de verf. De verwachting is dat hij de komende zomer vertrekt – zijn tot 2025 lopende contract ten spijt.