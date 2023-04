Ten Hag slaat grote slag: zijn meest ervaren veldspeler gaat naar het decennium

Manchester United en Luke Shaw zijn akkoord over een nieuw contract tot de zomer van 2027, zo meldt The Athletic. Op dit moment ligt de 27-jarige linksback vast tot medio 2024, maar daar komt verandering in. Shaw is onder trainer Erik ten Hag bezig aan een sterk seizoen en wordt daarvoor beloond.

Shaw, dit seizoen goed voor 35 officiële wedstrijden (1 doelpunt en 6 assists), werd dit seizoen ook als centrumverdediger opgesteld toen Lisandro Martínez afwezig was. Zijn veelzijdigheid is voor Ten Hag prettig, maar de trainer zou ook gecharmeerd zijn van zijn 'volwassenheid' en 'groeiende rol binnen de spelersgroep'.

Shaw werd in 2014 overgenomen van Southampton voor 37,5 miljoen euro en lijkt dus wel minstens een decennium in Manchester te gaan spelen. Hij geldt als de belangrijkste concurrent van Tyrell Malacia, al hebben ze een goede relatie met elkaar, zo vertelde de Nederlandse vleugelverdediger vorige week in een interview met het clubkanaal.

"We hebben een goede band en praten veel met elkaar", liet Malacia weten. "Hij is hier al een tijdje en weet hoe alles werkt, zowel binnen de lijnen als op de club. Als ik vragen heb, kan ik altijd bij hem terecht." Shaw is de meest ervaren veldspeler in de selectie van Ten Hag. Phil Jones zit langer bij Manchester United (sinds 2011), maar behoort dit seizoen niet tot de wedstrijdselecties

De Gea

David de Gea heeft het eerste contractvoorstel van Manchester United naast zich neergelegd, meldt The Athletic. De Spaanse keeper was nog niet tevreden over het aanbod, maar wil graag blijven. “Ik speel hier natuurlijk al jaren, ik geniet van elk moment bij deze club en speel veel wedstrijden”, geeft De Gea aan in gesprek met Sky Sports. "Dus natuurlijk is het geweldig om hier te spelen. Ik hou van deze enorme club, ik ben heel gelukkig hier.”