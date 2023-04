Van Nistelrooij uit onvrede over beleid van PSV tijdens persconferentie

Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV tot dusver het maximale uit het seizoen heeft gehaald. De trainer van PSV laat op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met NEC zijn onvrede blijken over de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke in januari.

"Als dit het jaar is dat het moest gebeuren, dan verkoop je niet je twee beste spelers in de winter", laat Van Nistelrooij optekenen. "Door de beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt, staan we waar we staan en ik vind dat dit op dit moment het maximale is." Aangetekend kan worden dat PSV bij de winterstop, toen Gakpo en Madueke nog in de selectie zaten, derde stond. Madueke miste wel een groot deel van de eerste seizoenshelft.

Van Nistelrooij kan tegen NEC niet beschikken over doelman Walter Benítez ('zit tegen groepstraining aan') en verdedigers Jarrad Branthwaite ('nog individueel bezig') en Armando Obispo ('niet inzetbaar'). "De internationals zijn fit teruggekomen en ze hebben zich bij hun landen goed laten zien. Ze hebben een goed gevoel. Dat hebben we nodig voor het duel van morgen", voegt de voormalig aanvaller toe.

Thijs Slegers

Op de persconferentie gaat het ook over het overlijden van Thijs Slegers. Het nieuws kwam hard binnen, zegt Van Nistelrooij. "Een harde waarheid, het is heel snel gegaan. Ik heb lang met hem samengewerkt, heb hem heel goed leren kennen. Een geweldig persoon met een goed en pittig karakter. Een breed gedragen en een geliefd persoon."

Van Nistelrooij geeft aan dat PSV er tot nu toe het maximaal haalbare heeft gehaald. Hij trekt in zijn persconferentie nadrukkelijk de kaart van de beleidsmatige verkopen in de winter (Gakpo, Madueke). — Rik Elfrink (@RikElfrink) March 31, 2023