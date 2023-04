Actie Tadic richting Kökcü uitgelicht: 'Band afnemen'

Dusan Tadic maakte mogelijk een gebaar richting Orkun Kökcü dat te maken had met de ramadan. De aanvoerder van Ajax wees naar zijn mond richting de international van Turkije. Die ontstak daarop in woede en dat was de aanleiding voor het voorval, waar uiteindelijk Davy Klaasse een aansteker tegen zijn hoofd gegooid kreeg en het duel stilgelegd werd.

In de studio van ESPN werd het voorval besproken. Jan-Joost van Gangelen denkt dat het een gebaar was dat neerbuigend deed over de ramadan. “Dit mag je van een aanvoerder niet verwachten. Van hem verwacht je meer verantwoordelijkheid”, vond de presentator, die denkt dat de actie van Tadic wel degelijk grote invloed had. “Dit is de lont in het vak.”

Artikel gaat verder onder video

Analist Kenneth Perez was het daar absoluut niet mee eens. “Dat vind ik niet. Dus als de links- en rechtsback dit doen, is het minder erg?”, vroeg de Deen zich hardop af. Mario Been denkt wel degelijk dat het van invloed was op het gedrag van de supporters. “Voor al die mensen eromheen is dit een reden om ook weer los te gaan”, zei de oud-trainer van Feyenoord. Kökcü reageerde logischerwijs als door een adder gebeten op het obscene gebaar van Tadic.

Zowel Tadic als Kökcü (die het voorval met Tadic overigens ontkende tijdens de persconferentie bij ESPN en zei dat hij níet beledigd werd) kregen geel voor het voorval, dat uiteindelijk tot het staken van de wedstrijd leidde, omdat een deel van de achterban van Feyenoord zich vervolgens misdroeg. Op social media werd er grote schande gesproken van de actie van Tadic. Ook door de eigen supporters werden er vraagtekens gesteld bij de actie van de Serviër, zeker omdat er binnen Ajax ook veel mensen zijn die de ramadan volgen.

FootballTransfers: De perfecte opvolger van Kvaratskhelia bij Napoli speelt voor Ajax

Band afnemen. Dit kun je echt niet tolereren. Zeker als je weet wat er allemaal in je jeugdopleiding rondloopt en wie er in het verleden voor je club hebben gespeeld. https://t.co/360Z6LZTkM — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) April 5, 2023

@KNVB gaan we ook nog wat doen aan het racistische gebaar van Tadic naar Kökcu over de ramadan? Schandalig ! #feyaja — Roy (@FR_Roy12) April 5, 2023

Jan Joost die nog even extra het vuurtje opstookt door te zeggen dat Tadic Kocku beledigde door te zeggen dat het met de ramadan te maken had.



Wat diegene net daarvoor dus ontkrachte. @ESPNnl gaan we als media nog even door zo of gaan we verantwoordelijkheid nemen. — roy ❌❌❌ (@royafca1900) April 5, 2023

Orkun Kökcü zegt dat Tadic hem niet heeft beledigd. ,,Ik dacht dat we om dat opstootje naar binnen moesten. Later zag ik dat Klaassen was geraakt. Dat hoort niet, het is heel jammer dat het is gebeurd. Dit hoort niet thuis. Spelers geraakt door supporters, het mag niet.” #feyaja pic.twitter.com/1p0xWnLUxg — Mikos Gouka (@MikosGouka) April 5, 2023