Aftelklok LockBit gestopt voor KNVB: journalist noemt mogelijke redenen

De KNVB lijkt zichzelf wat meer tijd te hebben bezorgd in de datagijzeling rond LockBit. Dat hackerscollectief heeft data van leden van de voetbalbond in handen en dreigt die op 26 april openbaar te maken. Inmiddels is duidelijk dat de aftelklok richting die datum is gestopt.

Dat werd woensdag via Twitter gebracht door de Nederlandse journalist Daniël Verlaan. 'Opvallend: de aftelklok van LockBit voor de KNVB is gestopt. Normaal gesproken betekent dat dat een slachtoffer heeft betaald, of meer tijd heeft gekocht', schrijft Verlaan op Twitter. De KNVB probeerde alles rond de cyberinbraak nog uit de aandacht te houden. Het is echter niet bekend of de voetbalbond heeft betaald.

Artikel gaat verder onder video

Volgens RTL Nieuws hebben de hackers meerdere dingen in handen. Het zou uiteenlopen van contracten, documenten over tuchtzaken en informatie over de bedrijfsvoering van de voetbalbond. Daarnaast zou LockBit aan de haal zijn gegaan met identiteitsbewijzen en andere bekende personen binnen de KNVB. Begin april werd duidelijk dat de bond was getroffen door een inbraak op cybergebied.

In gesprek met De Telegraaf liet de KNVB zelf ook van zich horen. "De KNVB doet hierover geen uitspraken of over ander eventueel contact met de cybercriminelen", aldus een woordvoerder van de bond over mogelijk losgeld. "Nader onderzoek door de KNVB is momenteel nog volop gaande. Zolang verdere onderzoeksresultaten nog niet voldoende duidelijkheid verschaffen doen wij geen publieke mededelingen over het type gegevens dat is buitgemaakt."