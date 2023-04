Ajax doelpunt ontnomen? VAR kon geen lijntjes trekken door camerastandpunt

Ajax dacht zondagmiddag op voorsprong te komen tegen Go Ahead Eagles, maar de rake kopbal van Mohammed Kudus werd afgekeurd wegens buitenspel. Dat werd geconstateerd door de grensrechter van dienst, maar kon niet worden gecorrigeerd. De speler blokkeert namelijk het zicht van de camera op het moment van passen.

En dus was het voor de VAR onmogelijk om de beslissing van arbiter Sander van der Eijk te overrulen. Op de beelden waren al geen lijnen te zien die getrokken werden, maar later werd duidelijk waarom. Het was onmogelijk om te zien of Kudus daadwerkelijk achter de laatste verdediger van Go Ahead Eagles stond op het moment van spelen.

"Wij zeiden al meteen: dit is geen buitenspel", zag Hélène Hendriks halverwege bij de rustanalyse van ESPN. Marciano Vink denkt ook dat Ajax een zuiver doelpunt onthouden is. "En anders heb ik geleerd dat je bij twijfel de aanvallende partij het voordeel moet geven. Aanvallen is al moeilijker dan verdedigen. Dan had deze goal moeten tellen", vond hij.

Steven Berghuis gaf de assist, waarbij Brian Brobbey sowieso geen buitenspel stond. Kudus stond weliswaar achter hem en net wat dieper, maar het was zeker niet duidelijk buitenspel. Ajax zal zich halverwege bestolen voelen: vooral omdat het niet gecontroleerd kon worden door de VAR. Een dag eerder werd een treffer van AZ bijvoorbeeld nog goedgekeurd op basis van een camera achter het doel.

Ajax lijkt op voorsprong te komen, maar de treffer gaat niet door. Buitenspel of niet? 🧐#GAEAJA — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023

We begrijpen dat de lijntjes niet getrokken kunnen worden, omdat een speler het zicht van de camera blokkeert. Precies die speler lijkt juist de buitenspelval op te heffen... #gaeaja https://t.co/83b8FmHsIT — Ajax Life (@ajaxlife) April 2, 2023

Is een var stuntelend als ESPN niet het juiste beeld kan leveren https://t.co/ljeRhG9HIg — Daniël (@voetbalgeneuzel) April 2, 2023