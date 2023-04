Ajax met overwinning in de tas naar Eindhoven, wedstrijd kent wel een smetje

Ajax kan met een goed gevoel toewerken naar de topper van volgende week tegen PSV. De Amsterdammers wonnen met 3-1 van FC Emmen, al is er niet alleen positief nieuws te melden. Edson Álvarez pakte zijn tiende gele kaart van het seizoen en moet de wedstrijd tegen de Brabanders aan zich voorbij laten gaan.

In de eerste helft kreeg Álvarez gelijk een gele kaart na een onnodige overtreding. Door deze gele kaart moet Ajax het volgende week tegen PSV zonder zijn sterkhouder doen. Het is de tiende gele kaart voor de Mexicaanse verdediger, een record bij Ajax in één seizoen. Een negatief record die je liever niet op naam krijgt.

Waar de ene Mexicaan een negatieve hoofdrol heeft, heeft de ander een positievere rol. Met een goal en een assist doet Jorge Sánchez het uitstekend bij Ajax. Uit een corner schoof de rechtsback op aangeven van Álvarez de 1-0 binnen. Even later mag Steven Bergwijn op aangeven van Sánchez de 2-0 aantekenen. Jurriën Timber steekt de bal goed door en de Mexicaans international legt de bal panklaar neer op de buitenspeler van Ajax, die alleen maar hoeft binnen te tikken.

Aanvallend ging het dan misschien wel goed voor Sánchez, maar bij de 2-1 van Emmen kwam Jeremy Antonisse wel heel makkelijk voor hem. Op een voorzet van Ole Romeny scoorde de buitenspeler de aansluitingstreffer. Na deze treffer heeft Emmen niet veel meer kunnen creëren. Francisco Conceicão viel in en kon gelijk een assist bijschrijven. Berghuis stuurde de kleine Portugees goed weg in de diepte. Tadic liep mee en kreeg de bal en schoot beheerst binnen.

Door deze overwinning komt Ajax weer op gelijke hoogte met PSV en loopt het zelfs één doelpunt uit. De wedstrijd tegen de Eindhovenaren wordt een echte strijd om het ticket voor de kwalificatie van de Champions League van volgend seizoen.