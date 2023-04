Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim loopt tijdens training serieuze blessure op

Het seizoen van Kian Fitz-Jim zit er al op. De negentienjarige middenvelder van Ajax heeft woensdag tijdens een training een zware enkelblessure opgelopen, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen.

De verwachting is dat Ajax de middenvelder drie maanden moet missen. Dat betekent dat Fitz-Jim pas in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn rentree op het veld kan maken.

Fitz-Jim is dit seizoen vier keer in actie gekomen in het eerste elftal van Ajax: twee keer in de Eredivisie en twee keer in de KNVB Beker. De meeste minuten heeft hij dit voetbaljaar gemaakt bij Jong Ajax, waar hij in dertig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie aan de aftrap verscheen.

Bij Ajax zit naast Fitz-Jim ook Ahmetcan Kaplan in de lappenmand. Devyne Rensch en Mohammed Kudus kunnen komen weekend in de kraker tegen PSV mogelijk hun rentree maken. Daarover geeft John Heitinga later op de vrijdag naar verwachting meer duidelijkheid over.