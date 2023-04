Ajax ontvouwt plannen voor voorbereiding en meldt zich op terrein van hoofdsponsor

Ajax gaat zich komende zomer in Duitsland voorbereiden op het nieuwe seizoen. De huidige nummer twee van de Eredivisie kiest voor een reis naar Duitsland. Daar zal de club van 24 tot en met 29 juli verblijven in Herzogenaurach, waar het hoofdkantoor van sponsor Adidas te vinden is.

Ajax ging de afgelopen jaren steeds naar Oostenrijk, maar maakt nu dus een andere keuze. Adidas is sinds 2000 hoofd- en kledingsponsor van Ajax. Zodoende gingen er de afgelopen jaren al regelmatig mensen van de club langs in Herzogenaurach. Dit wordt de eerste keer dat de selectie van het eerste elftal zich meldt op het complex van Adidas. Daar zijn regelmatig sporters te vinden om te trainen.

Herzogenaurach ligt vlakbij Neurenburg, in het oosten van Duitsland. Het is vanuit Amsterdam ruim 600 kilometer naar de plek waar Ajax zich gaat voorbereiden op het nieuwe voetbaljaar. De fans moeten nog even geduld hebben. Het is namelijk nog niet bekend tegen wie Ajax op Duitse bodem gaat oefenen. Ajax belegt ook ieder jaar een trainingskamp in eigen land. Dat vindt plaats in het Overijsselse De Lutte.

Het is ook al bekend wanneer de Eredivisie gaat beginnen aan het nieuwe seizoen. Dat zal komende zomer gebeuren in het weekend van vrijdag 11 tot en met zondag 13 augustus 2023. Het zou ook kunnen dat Ajax een week eerder al aan de bak moet. Op zondag 6 augustus staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal op het programma. Dan moeten de Amsterdammers wel de beker of alsnog te landstitel pakken.