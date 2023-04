Ajax ziet twee bestuursraadsleden opstappen uit onvrede over beloning rvc

Bestuursraadsleden Ruud Haarms en Mike Harman zijn per direct opgestapt bij Ajax. Het tweetal doet dat uit onvrede met het voornemen van de club om de leden van de raad van commissarissen jaarlijks 35 tot 50 duizend euro te gaan betalen voor hun werkzaamheden.

Dat schrijft De Telegraaf vrijdagmiddag. Op 26 mei wordt de volgende Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Jan van Halst zal die dag benoemd worden tot voetbalcommissaris en tevens wordt er die dag gestemd over het voornemen om de commissarissen, voorheen een vrijwillige functie bij de club, jaarlijks een forse vergoeding te gaan betalen. Drie commissarissen zullen bruto 35 duizend euro gaan verdienen, Van Halst en de nieuwe voorzitter van de rvc Pier Eringa zelfs 50 duizend euro.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig Ajax-penningmeester Arie van Os heeft zijn werkzaamheden altijd vrijwillig verricht voor de club, en laakt tegenover diezelfde krant de voorgenomen vergoedingen. "Het was een eer om Ajax te dienen. Dat deden we met alle liefde en toewijding. Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om er geld voor te vragen. Nu zijn er alleen maar carrièretijgers. Voor die paar uurtjes werk per jaar is elk bedrag te veel, maar 35.000 tot 50.000 euro is schaamteloos, omdat Ajax dat geld veel beter kan besteden", aldus Van Os.

Frank Eijken, voorzitter van de bestuursraad waaruit Haarms en Harman nu zijn vertrokken, verdedigt de beloningen voor de rvc juist. "Anno 2023 is een commissariaat bij een beursgenoteerd bedrijf allang geen vrijwilligersbaan meer. En dat geldt zeker bij Ajax waar verantwoordelijkheid, tijdbesteding en mogelijke reputatieschade een rol van betekenis spelen. Bij dit beloningsbeleid past een onafhankelijke en kritische raad van commissarissen waar wij als bestuursraad de vrijwel vernieuwde rvc mede nauwkeurig op zullen toetsen", aldus Eijken.