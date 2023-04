Ajax zonder 'gewetenloze schurk' naar PSV: 'Dat heeft grote gevolgen'

Hugo Borst is van mening dat het voor Ajax een hels karwei wordt om op bezoek bij PSV de afwezigheid van Edson Álvarez op te vangen. De middenvelder van de Amsterdammers is niet van de partij in het Philips Stadion. Dan kan volgens Borst nog wel eens de doorslag gaan geven in de topwedstrijd.

Álvarez mist de wedstrijd tegen PSV van aanstaande zondag vanwege een schorsing. "Je zag Álvarez al heel dom de wedstrijd van aanstaande zondag missen", aldus Borst in de AD Voetbalpodcast. "Dat heeft grote gevolgen. Als je nou iemand daar nodig had, dan was het die teringlijer. En dat is positief bedoeld, want ik ben een fan van Álvarez. Daar hebben we er niet veel van in Nederland."

Borst vindt het daarnaast een slechte zet van Heitinga om de Mexicaan in de achterhoede te laten voetballen. De geboren Rotterdammer ziet hem liever op een andere positie. "Hij moet trouwens wel op het middenveld spelen. Ik vind het onbegrijpelijk dat Heitinga hem achterin zet. Álvarez is een gewetenloze schurk op het middenveld. Die zullen ze echt missen. Ik denk dat het ze de kop gaat kosten."

De 25-jarige Álvarez pakte zondagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen alweer zijn tiende gele kaart van het seizoen. Daarom moet hij de topper in het Philips Stadion aan zich voorbij laten gaan. De international van Mexico speelde in de competitie 27 wedstrijden namens Ajax. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en drie assists. Ajax verloor dit seizoen overigens al twee keer van PSV.