Aké tussen hoop en vrees na blessure: topwedstrijden op de tocht voor Nederlander

Nathan Aké viel woensdagavond op bezoek bij Bayern München uit met een hamstringblessure. De linkervleugelverdediger van Manchester City moest de strijd geblesseerd staken en zijn aftocht zag er niet goed uit. Na de wedstrijd gaf de international van Oranje alvast een kleine update.

Aké greep in de 66e minuut naar zijn hamstring en moest zich laten vervangen door Aymeric Laporte. "Ik heb eerder problemen met mijn hamstring gehad. Om eerlijk te zijn voelt het nu wat minder. Maar je weet het nooit met dit soort dingen. We zullen donderdag moeten testen om te zien hoe ernstig het is. Ik hoop dat het meevalt", vertelde de Nederlander in gesprek met het Engelse medium Sky Sports.

'De enige reden tot zorg voor Pep Guardiola op een mooie avond was het uitvallen van Nathan Aké. Hij moest de strijd in de tweede helft staken met op het oog een hamstringblessure', schrijft Sky Sports over de zorgen rond de linksback. 'Als de 28-jarige verdediger een periode afwezig zal zijn, is dat een flinke dreun voor City in de jacht op het winnen van de triple', voegde the Mirror toe.

Er staan mooie wedstrijden op de planning voor City, dat nog in de race is voor drie prijzen. De manschappen van Guardiola spelen aanstaande zaterdag in de halve finale van de FA Cup tegen Sheffield United. Daarna wacht in de competitie de kraker tegen koploper Arsenal, dat momenteel vier punten meer heeft. In de Champions League staat een dubbele ontmoeting met Real Madrid op de planning.