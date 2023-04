Al na twee minuten walgelijke spreekkoren over Bergwijn bij PSV-Ajax

Steven Bergwijn heeft geen leuke terugkeer gehad in Eindhoven, want tijdens de wedstrijd van zondag werden er vervelende liederen gezongen over de buitenspeler van Ajax. Na afloop van de wedstrijd liep de Oranje-international weer naar de bus en werden er ook nog eens bekers met bier naar hem gegooid.

Al na twee minuten was het raak en werden er walgelijke spreekkoren richting Bergwijn geroepen tijdens de wedstrijd Ajax-PSV. ‘Hey Steven Bergwijn, val toch lekker dood’, was te horen. En ook Dusan Tadic was niet geliefd onder de Eindhovenaren en kreeg ook wat vervelende spreekkoren naar zijn hoofd.

Artikel gaat verder onder video

Bergwijn brak in het seizoen 2014/2015 door in de hoofdmacht van PSV en verliet de Eindhovenaren in de winter van het seizoen 2019/2020 voor een avontuur bij Tottenham Hotspur. Daar kwam hij niet uit de verf. Ajax haalde hem afgelopen zomer terug naar Nederland, maar dat maakte behoorlijk wat los in Eindhoven. De aanvaller had dit ook wel verwacht. “Ik verwacht geen warm welkom”, zei Bergwijn in de aanloop naar het treffen met PSV bij Ajax TV. “Maar dat maakt ook niet uit, dat hoort bij het voetbal en vind ik alleen maar lekker eerlijk gezegd.”

Bij de Johan Cruijff Schaal van afgelopen zomer werden er ook al wanstaltige spreekkoren geroepen richting Bergwijn. Na overleg met de politie en PSV overwoog de veiligheidscoördinator van Ajax de strijd om de Johan Cruijff Schaal te laten staken door scheidsrechter Dennis Higler. Door onder meer deze spreekkoren waren PSV-supporters niet welkom bij de competitiewedstrijd in de Johan Cruijff Arena van eerder dit seizoen.