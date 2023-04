Ali Boussaboun: 'De twee beste verdedigers van de Eredivisie spelen bij Feyenoord'

Ali Boussaboun is van mening dat de twee beste verdedigers van de Eredivisie bij Feyenoord spelen. Er zijn volgens de oud-aanvaller geen betere verdedigers te vinden dan Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko.

Geertruida is als multifunctionele speler een gewild transferdoelwit, denkt Boussaboun. De 22-jarige verdediger kan centraal achterin, als rechtsback en voor de verdediging uit de voeten. "Dat is in een tijd waarin clubs twee keer nadenken voordat ze hun geld uitgeven heel kostbaar”, stelt Boussaboun bij RTV Rijnmond. "Als je een speler hebt die alleen als centrale verdediger kan spelen, dan heb je een speler voor één positie. Een speler die op je op meerdere posities kunt inzetten, heeft veel meer waarde."

Artikel gaat verder onder video

Ook Hancko heeft dit seizoen indruk gemaakt op Boussaboun. De voormalig aanvaller vindt het veelzeggend dat de Slowaak afgelopen zondag tegen RKC Waalwijk pas zijn eerste gele kaart van het Eredivisie-seizoen pakte. "Dat vind ik de beste verdediger van Feyenoord dit seizoen. Hij is zowel aan de bal als verdedigend goed. De beste verdedigers hebben maar weinig overtredingen nodig om hun man uit te schakelen. Ik vind dat de twee beste verdedigers van Nederland op dit moment bij Feyenoord spelen. Dat zijn Hancko en Geertruida."

Volgens Harry van der Laan ontlopen Geertruida en Hancko elkaar qua niveau maar weinig. "Geertruida heeft rechts in het centrum geweldig gespeeld. Dat is echt zijn plak. Als rechtsback heeft hij het ook best aardig gedaan. Trauner is altijd zeer betrouwbaar en Hancko is een van de allerbeste verdedigers van de Nederlandse competitie. Ze zijn alledrie erg sterk", aldus de oud-Feyenoorder.