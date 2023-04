Arno Vermeulen: 'Berghuis is een slechte verliezer, Tadic bloedirritant'

Arno Vermeulen heeft zich geërgerd aan het gedrag van enkele spelers van Ajax in de wedstrijd tegen PSV. De commentator van de NOS zag Steven Berghuis een elleboogstoot uitdelen aan Érick Gutiérrez en stoorde zich ook aan aanstellerig gedrag van Dusan Tadic.

"Iets wat mij stoort: je houdt van Ajax voor het voetbal, maar het is wel ingewikkeld om een connectie te krijgen met dit elftal", stelt Vermeulen in de uitzending van Studio Voetbal. "Ik zag Berghuis een elleboogstoot geven (kwam weg met geel, red.). Dat is gewoon irritant, een slechte verliezer. Tadic grijpt na een hooggeheven been, hoewel er nauwelijks contact is, naar zijn gezicht en rolt over de grond. Dat is gewoon bloedirritant. Dat moet je gewoon niet doen."

Artikel gaat verder onder video

Ibrahim Afellay vindt PSV de dikverdiende winnaar, zo vertelt de voormalig middenvelder in het praatprogramma. "PSV had veel meer het besef waar het om ging. In het drukzetten jaagden ze Ajax over het veld heen. Ajax kwam er gewoon niet uit. Ook als PSV niet hoog druk zette en laag op het veld stond, hadden ze het heel goed voor elkaar. Ajax wist zich er geen raad mee en kon er niet doorheen spelen. Voor mij was PSV de dikverdiende winnaar."