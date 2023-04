Bamford maakt 'misser van het jaar' in degradatiestrijd van de Premier League

Patrick Bamford zal zichzelf nog wel eens achter de oren krabben, mocht Leeds United aan het einde van dit seizoen degraderen. De spits kreeg dinsdagavond tegen Leicester City een niet te missen kans om zijn ploeg naar drie punten te schieten. In de 90e minuut van de wedstrijd schoot hij de bal van dichtbij echter naast het doel van Leicester-goalie Daniel Iversen.

Zodoende bleef het 1-1 tussen Leeds en Leicester. De twee extra punten waren de thuisploeg goed uitgekomen in de strijd tegen degradatie. Leeds staat op de zestiende plaats en moet flink aan de bak om ook na de zomer in de Premier League te mogen spelen. Bamford is sowieso nog niet op schot in Engeland. De aanvaller scoorde in de competitie pas drie keer voor Leeds.