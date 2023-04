Becker weer belangrijk voor Union, Frimpong klopt opnieuw op de deur bij Koeman

Dankzij Sheraldo Becker blijft Union Berlin in het spoor van de eerste plaats in de Bundesliga. De ex-aanvaller van onder meer Ajax en ADO Den Haag was één keer trefzeker tijdens de 3-0 overwinning op VfB Stuttgart. Ook Jeremie Frimpong heeft zich van zijn beste kant laten zien. De Nederlander, die niet aanwezig was tijdens de interlandperiode, brak de ban voor Bayer Leverkusen in het duel met Schalke 04 (0-2).

Union mag zoals gezegd blijven dromen van het kampioenschap in de Bundesliga. Dankzij Becker kwam de ploeg kort na rust op voorsprong tegen hekkensluiter Stuttgart. Dankzij de andere spits, Kevin Behrens, verdubbelde Union in de 65ste minuut de marge. De eindstand werd drie minuten later bepaald door een eigen doelpunt van Stuttgart-middenvelder Genki Haraguchi. Zodoende won Union zaterdagavond alweer voor de vijftiende keer dit seizoen en staat nu op 51 punten.

De 3 punten blijven in Berlijn, Union wint met 3️⃣-0️⃣ van Stuttgart.

Sheraldo Becker maakte de 1-0 en was weer belangrijk voor Union 🔥⚽️#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/V8q8ogfVxi — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 1, 2023

Frimpong

Bayer Leverkusen won zaterdagmiddag van een andere degradatiekandidaat: Schalke 04. Rechtsback Frimpong had hierin een groot aandeel. De Nederlander bracht de bezoekers na precies vijftig minuten aan de leiding. Het was voor Frimpong alweer zijn achtste doelpunt van het seizoen. Daarnaast gaf de 22-jarige verdediger, die dus door Ronald Koeman werd genegeerd bij het Nederlands elftal, al zes assists. Florian Wirtz bracht in de 61ste minuut de 0-2 op het scorebord en in de blessuretijd deed Sardar Azmoun ook nog een duit in het zakje. Mitchell Bakker en Daley Sinkgraven kwamen zo’n tien minuten voor tijd in de ploeg.

Verder deden subtoppers SC Freiburg en RB Leipzig geen goede zaken in de zesentwintigste speelronde. Nummer vier Freiburg speelde in eigen huis gelijk tegen degradatiekandidaat Hertha BSC. Leipzig kreeg nog een grotere dreun. De ploeg van Marko Rose verloor met harde cijfers van FSV Mainz: 0-3. Micky van der Ven pakte in de slotseconde een puntje tegen Jeffrey Gouweleeuw en Augsburg: 2-2.